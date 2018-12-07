В Тюменской области назвали лучшие сайты успешных предприятий

7 Дек. 20:56 2018-12-07T20:56:07+03:00

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В Тюмени подвели итоги регионального «Конкурса сайтов», организованного Торгово-промышленной палатой Тюменской области и компанией «ТюмБИТ». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в соревновании участвовали 53 предприятия, которые презентовали свои веб-страницы на суд профессионального жюри.

По словам вице-президента ТПП Елены Авериной, победители конкурса сделали уверенный шаг вперёд в части продвижения своих компаний и развития бизнеса.

- Эти предприниматели способны меняться, желают привлечь новых клиентов, работают на результат и следят за совершенствованием информационных технологий. Именно за такими бизнесменами будущее Тюменской области, - отметила Елена.

Так, в номинации «Лучший коммерческий сайт» первое место заняла производственная фирма «Зодчий», второе – агентство недвижимости «Этажи», а третье – сотрудники автошколы «Формула». В номинации «Инновационный дизайн» первые три места распределились так: первое – бренд «Empire», второе – ООО «Джемс девелопмент» и третье – кондитерская пекарня «Безе».

Лучшими в номинации «Интернет-магазин» стали: ООО «Арсенал Партнер», шинный центр «VIANOR» и ООО «КСК Групп». В номинации «Стартап» победу одержал сайт ООО «Умные системы контроля», второе место – у сайта Goоdday, а третье – у бренда «Empire». В номинации «Социальный сайт» на первое место поставили портал «Централизованной городской библиотечной системы», на второе – сайт Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», на третье – сайт «Клуба директоров по ИТ Тюменского региона».

Отметим, ежегодный «Конкурс сайтов» проходил в Тюменской области в восьмой раз. С полным перечнем победителей можно ознакомиться на сайте департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.