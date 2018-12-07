Тюменские кардиохирурги провели ювелирную работу по спасению младенца

7 Дек. 20:35 2018-12-07T21:45:21+03:00

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Мастерство врачей тюменской ОКБ №1 спасло малышку с опухолью, которая заняла больше половины сердца. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, сразу после рождения врачи диагностировали у ребёнка плохой набор веса и тяжёлую одышку, что указывало на сердечную недостаточность. Однако УЗИ показало, что у ребёнка – врождённая опухоль сердца, которая возникает крайне редко (менее 1% от всех пороков).

По словам заведующего кардиохирургическим отделением №2 «ОКБ №1», д.м.н., главного внештатного детского кардиохирурга департамента здравоохранения Тюменской области Кирилла Горбатикова, врачи не раздумывали ни минуты.

- Как только подтвердили диагноз после УЗИ уже у нас в больнице - экстренно госпитализировали девочку. Мы ставили перед собой цель - сохранить ребенку жизнь, и добиться полного ее выздоровления, - говорит врач.

Задача хирургов состояла в том, чтобы удалить опухоль и сохранить ребенку трехстворчатый клапан и миокард сердца. Благодаря ювелирной работе хирурга, который выполнял работу в течение шести часов, опухоль успешно удалили, сохранив все структуры сердца. Также ребёнку выполнили пластику трёхстворчатого клапана, а анестезиологи-реаниматологи поддерживали жизнедеятельность хрупкого организма.

Стоит отметить, что опасность таких опухолей состоит в том, что из-за своего распространения они препятствуют кровотоку внутри сердца. У маленькой пациентки опухоль занимала почти весь правый желудочек, кровь едва поступала в легочную артерию. Это критическое состояние, была угроза внезапной смерти в любую секунду. Сейчас маленькая пациентка уже находится в кругу любящей семьи.

Центр сердца и сосудов «ОКБ №1» является ведущим медицинским учреждением по оказанию высокотехнологической кардиологической и кардиохирургической помощи. Каждый год в клинике внедряются новые методы хирургического лечения и выполняют сложнейшие операций на сердце и сосудах как детям, так и взрослым.