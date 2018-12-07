2018-12-07T20:13:35+03:00
Экономика

Будущие повара и кондитеры посетили с экскурсией кафешку в Абатском районе

Организатором выступил Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области».
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Будущие повара и кондитеры посетили с экскурсией кафешку в Абатском районеБудущие повара и кондитеры посетили с экскурсией кафешку в Абатском районеФото: pixabay.com
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Студенты отделения Ишимского многопрофильного техникума, которые учатся на поваров и кондитеров, сегодня, 7 декабря, посетили с обзорной экскурсией кафе «Мельница». Инвестиционным проектом руководит местная предпринимательница Олеся Колмакова в селе Абатском. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, организатором экскурсии для студентов – будущих поваров и кондитеров – выступил Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Ребята сами выбирали организацию для визита, и их коллективный выбор пал именно на «Мельницу» - одно из популярнейших заведений в селе. Ребята познакомились с производственным процессом предприятия, техническим оснащением, ассортиментом кафе и другими характеристиками заведения. Под руководством директора Абатского представительства Гульбаршин Шунановой, студенты осмотрели кухню, складские помещения и главный зал кафе. Ребята активно задавали вопросы, которые касались особенностей создания и функционирования предприятия общепита.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о другом популярном кафе «Зодиак» в Сорокинском районе. Его открыл предприниматель Даур Хамитов на трассе межмуниципального значения Викулово-Большое Сорокино-Ишим. Открытие кафе и магазина повседневного спроса состоялось 15 сентября, местные жители были довольны открытием магазина, т.к. в деревне Рядовичи его долгое время не было. Предприниматель выполнил большую работу по ремонту и благоустройству арендуемого помещения: подключил электричество, провёл внутреннюю отделку и закупил оборудование и мебель. Благодаря проекту было создано два рабочих места.

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