2018-12-07T19:50:23+03:00
Экономика

Тюменских предпринимателей научат, как продвигать продукцию в страны Евросоюза

Программа мероприятий намечена на 2019 год
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменских предпринимателей научат, как продвигать продукцию в страны ЕвросоюзаТюменских предпринимателей научат, как продвигать продукцию в страны ЕвросоюзаФото: pixabay.com
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Правительство Тюменской области в 2019 году запланировало ряд образовательных программ для предпринимателей по вопросам продвижения продукции в страны Евросоюза. Как рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, это сделана в рамках мероприятий по укреплению экспортного потенциала региона.

Для знакомства с промышленно-инновационным потенциалом в начале декабря в Тюменской области побывала делегация представителей промышленных предприятий, вузов и инновационных компаний из Германии. Обе стороны заинтересованы в совместных проектах для тюменских предпринимателей, и 4 декабря состоялась встреча директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонида Остроумова с генеральным директором Академии Экспорта Баден-Вюртемберга, профессором Б. Ломюллером и других участников будущего проекта.

По итогам предварительной работы и проведенных переговоров в департаменте подписали Соглашение о сотрудничестве в образовательной сфере между Западно-Сибирским инновационным центром, немецкой «Академией Экспорта Баден-Вюртемберг ГмбХ» и Некоммерческой организацией «Ассоциация русско-немецкого сотрудничества».

По этому соглашению предстоит совместная работа по организации обучения тюменских предпринимателей продвижению товаров и услуг на экспорт в страны Евросоюза с учётом лучших немецких практик и теории. Также Германия и Тюменская область проведут анализ специфики мирового товарного рынка, управления организационными и правовыми процессами и скооперируются в научно-исследовательских и инновационных проектах.

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