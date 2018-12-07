2018-12-07T19:50:23+03:00
Экономика

Тюменских предпринимателей научат, как продвигать продукцию в страны Евросоюза

Программа мероприятий намечена на 2019 год
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменских предпринимателей научат, как продвигать продукцию в страны ЕвросоюзаТюменских предпринимателей научат, как продвигать продукцию в страны ЕвросоюзаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Правительство Тюменской области в 2019 году запланировало ряд образовательных программ для предпринимателей по вопросам продвижения продукции в страны Евросоюза. Как рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, это сделана в рамках мероприятий по укреплению экспортного потенциала региона.

Для знакомства с промышленно-инновационным потенциалом в начале декабря в Тюменской области побывала делегация представителей промышленных предприятий, вузов и инновационных компаний из Германии. Обе стороны заинтересованы в совместных проектах для тюменских предпринимателей, и 4 декабря состоялась встреча директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонида Остроумова с генеральным директором Академии Экспорта Баден-Вюртемберга, профессором Б. Ломюллером и других участников будущего проекта.

По итогам предварительной работы и проведенных переговоров в департаменте подписали Соглашение о сотрудничестве в образовательной сфере между Западно-Сибирским инновационным центром, немецкой «Академией Экспорта Баден-Вюртемберг ГмбХ» и Некоммерческой организацией «Ассоциация русско-немецкого сотрудничества».

По этому соглашению предстоит совместная работа по организации обучения тюменских предпринимателей продвижению товаров и услуг на экспорт в страны Евросоюза с учётом лучших немецких практик и теории. Также Германия и Тюменская область проведут анализ специфики мирового товарного рынка, управления организационными и правовыми процессами и скооперируются в научно-исследовательских и инновационных проектах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские Тюмени прикрыли поставку наркотиков в гипсовых фигурках из Петербурга
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание