2018-12-07T16:19:05+03:00
Общество

Жителю Ишима пришлось выплатить долг по алиментам, чтобы продать квартиру

Мужчина задолжал своему ребенку 340 тысяч рублей
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жителю Ишима пришлось выплатить долг по алиментам в 340 тысяч рублей, чтобы продать квартиру. Горе-отец долго скрывался от уплаты содержания на своего ребенка. Он не имел ни имущества, ни официального заработка, поэтому приставы долго не могли взыскать с него деньги.

Недавно выяснилось, что мужчине по наследству перешла квартира, пристав сразу наложил на нее ограничение на любые действия. Через несколько дней должник явился в отдел с просьбой снять ограничение на регистрацию, поскольку квартиру он продает и уже получил предоплату от покупателя, который оформляет ипотеку. Мужчина обещал заплатить долг своему ребенку после продажи.

Судебный пристав отказал и предложил перевести предоплату в счет погашения задолженности. Что ишимец и сделал.

Аналогичный случай произошел на прошлой неделе, сообщили в пресс-службе ССП по Тюменской области. Благодаря оперативности приставов была приостановлена сделка купли-продажи квартиры в МФЦ. Застав прием-передачу денежных средств, судебный пристав составил акт изъятия и описи-ареста 300 тысяч рублей, которые продавец задолжал кредитной организации.

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