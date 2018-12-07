Тюменцы помогли детям из малоимущих семей

СЕГОДНЯ 16:08 2018-12-07T16:11:34+03:00

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Семейная стоматология «Доктор Альбус» совместно с Тюменским региональным отделением «Российского детского фонда» провели благотворительную акцию #улыбнисьДетям2019.

Для того, чтобы принять участие в акции, горожане публиковали свои фото с широкой улыбкой в личных профилях в социальных сетях (Instagram, Вконтакте, Одноклассники, Facebook) с хештегом #улыбнисьДетям2019 и предложением принять участие в акции своим друзьям. За каждое фото под данным хэштегом, клиника переводила на специальный счёт 100 рублей в пользу Фонда, которые будут потрачены на лечение зубов у детей из Тюмени. 4 декабря сотрудники стоматологии передали сертификат на 10 000 рублей заместителю председателя Тюменского отделения "Российского детского фонда" для дальнейшего вручения адресатам.

«Благотворительная помощь детям учит в первую очередь нас самих, что помогать другим и дарить добро – это не сложно. Подобные акции всегда заряжают позитивом и неисчерпаемой энергией на весь следующий год», - уверена исполнительный директор стоматологии «Доктор Альбус», Регина Жилинская.

Акция проводится в третий раз: в прошлом году она также была приурочена к всемирной акции «Щедрый вторник». Благотворительная акция «Щедрый вторник» появилась в 2012 году по инициативе старейшего культурного центра в Нью-Йорке и объединила вокруг себя благотворительные организации разных стран. В настоящее время она проходит более чем в 100 странах мира. Россия в этом году стала ее участником в третий раз.

«Собранную в 2018 году сумму, в виде сертификата, мы передали в социально-реабилитационный центр «Семья» в Борках, это бывший детский дом. Центр «Семья» уже направили на лечение одного воспитанника, колясочника. Ребенок после лечения стал открыто улыбаться и уверенней себя чувствовать», - рассказывает Галина Сушинских, заместитель председателя Тюменского отделения Российского детского фонда.