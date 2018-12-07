2018-12-07T15:51:02+03:00
Общество

ПФР и Фонд социального страхования проведут «Прямую линию» для тюменских инвалидов

Звонков будут ждать с 10 до 12 часов
Маргарита КАЛИНКИНА
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ПФР и Фонд социального страхования проведут «Прямую линию» для тюменских инвалидовПФР и Фонд социального страхования проведут «Прямую линию» для тюменских инвалидовФото: Ольга Крыльцова
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«Прямая линия» по вопросам пенсионного обеспечения инвалидов пройдет в Тюменской области 11 декабря. Ее проведет отделение ПФР совместно с Фондом социального страхования.

Специалисты Пенсионного фонда ответят на вопросы:

- пенсионное обеспечение инвалидов;

- ежемесячная денежная выплата для инвалидов;

- пенсионное обеспечение детей инвалидов и компенсация по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы.

Специалисты Фонда социального страхования так же ответят на вопросы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением.

Граждане могут задать вопросы с 10 до 12 часов по телефону 8 (3452) 270-972.

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