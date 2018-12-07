ПФР и Фонд социального страхования проведут «Прямую линию» для тюменских инвалидов
«Прямая линия» по вопросам пенсионного обеспечения инвалидов пройдет в Тюменской области 11 декабря. Ее проведет отделение ПФР совместно с Фондом социального страхования.
Специалисты Пенсионного фонда ответят на вопросы:
- пенсионное обеспечение инвалидов;
- ежемесячная денежная выплата для инвалидов;
- пенсионное обеспечение детей инвалидов и компенсация по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы.
Специалисты Фонда социального страхования так же ответят на вопросы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением.
Граждане могут задать вопросы с 10 до 12 часов по телефону 8 (3452) 270-972.