Тюменский «Здравый смысл» выиграл международную премию Eventiada IPRA Golden World Awards 2018

7 Дек. 15:29 2018-12-07T15:31:00+03:00

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Тюменская программа популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл» стала победителем крупнейшей в Восточной Европе премии в сфере коммуникаций Eventiada IPRA Golden World Awards 2018. Тюменцы отмечены в номинации «Лучший проект продвижения ЗОЖ».

Отметим, что Eventiada IPRA Golden World Awards 2018 является региональным партнером премии IPRA GWA, глобального конкурса, проводимого с 1990 года Международной Ассоциацией по связям с общественностью (IPRA).

Торжественная церемония награждения состоялась накануне, 6 декабря, в Москве. реализованная в 2018 году в Тюменской области Фондом поддержки спорта при поддержке Правительства Тюменской области. В этом году заявки на конкурс поступили из 13 стран мира: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Латвии, Польши, России, Сербии, Таджикистана, Хорватии и Эстонии.

Тюменцы обошли липецкий проект «Здоровый регион», свердловский «В Тонусе» и московский «ЗОЖ через молодежь!».

Награду получил куратор проекта, депутат Тюменской городской Думы, Андрей Потапов. Это уже третья победа Тюменского проекта в 2018 году: весной этого года, «Стальной характер» был отмечен победой в первом гранатовом конкурсе Фонда президентских грантов, а буквально недавно вся программа стала лауреатом престижной премии Russian sponsorships Awards 2018 в номинации «Спонсорство социальных проектов» при поддержке компании СИБУР.

Напомним, что проект реализован Фондом поддержки спорта при поддержке Правительства Тюменской области.