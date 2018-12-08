Отличные выходные: скидки до 40% на авиабилеты по России от «Уральских авиалиний»
Успевайте отправиться в путешествие по России со скидкой до 40%! «Уральские авиалинии» проводят распродажу авиабилетов.
Сроки проведения акции с 21:00 7 декабря по 9 декабря 23:59 (время по Екатеринбургу, +5 UTC). Приобрести билеты можно на вылеты с 8 декабря 2018 года по 31 марта.
В акции участвуют следующие направления:
В Москву (Домодедово) из Екатеринбурга, Анапы, Барнаула, Минеральных Вод, Новосибирска, Омска, Санкт-Петербурга, Томск, Тюмени, Уфы, Челябинска, Читы, Благовещенска, Калининграда, Сургута, а также из Сочи (в аэропорт Шереметьево и Домодедово).
В Санкт-Петербург из Екатеринбурга, Читы, Иркутска, Владивостока и Калининграда.
Из Екатеринбурга в Москву (аэропорты Домодедово и Шереметьево), Краснодар, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Читу, Благовещенск, Владивосток, Иркутск.
Из Самары в Сочи, Симферополь и другие города. Полный список направлений смотрите на сайте авиакомпании uralairlines.com.
Путешественники могут сэкономить, оплатив авиабилеты бонусами программы «Крылья». А все, кто еще не вступил в программу, могут получить скидку в виде приветственных бонусов в 500 рублей при регистрации в программе. Один бонус равен одному рублю.
Билеты со скидками на сайте авиакомпании uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.