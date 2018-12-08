2018-12-08T06:54:03+03:00
Туризм

Отличные выходные: скидки до 40% на авиабилеты по России от «Уральских авиалиний»

Акция стартовала 7 декабря с 21:00 по уральскому времени
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Отличные выходные: скидки до 40% на авиабилеты по России от «Уральских авиалиний». Фото Максима ГречневаОтличные выходные: скидки до 40% на авиабилеты по России от «Уральских авиалиний». Фото Максима Гречнева
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Успевайте отправиться в путешествие по России со скидкой до 40%! «Уральские авиалинии» проводят распродажу авиабилетов.

Сроки проведения акции с 21:00 7 декабря по 9 декабря 23:59 (время по Екатеринбургу, +5 UTC). Приобрести билеты можно на вылеты с 8 декабря 2018 года по 31 марта.

В акции участвуют следующие направления:

В Москву (Домодедово) из Екатеринбурга, Анапы, Барнаула, Минеральных Вод, Новосибирска, Омска, Санкт-Петербурга, Томск, Тюмени, Уфы, Челябинска, Читы, Благовещенска, Калининграда, Сургута, а также из Сочи (в аэропорт Шереметьево и Домодедово).

В Санкт-Петербург из Екатеринбурга, Читы, Иркутска, Владивостока и Калининграда.

Из Екатеринбурга в Москву (аэропорты Домодедово и Шереметьево), Краснодар, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Читу, Благовещенск, Владивосток, Иркутск.

Из Самары в Сочи, Симферополь и другие города. Полный список направлений смотрите на сайте авиакомпании uralairlines.com.

Путешественники могут сэкономить, оплатив авиабилеты бонусами программы «Крылья». А все, кто еще не вступил в программу, могут получить скидку в виде приветственных бонусов в 500 рублей при регистрации в программе. Один бонус равен одному рублю.

Билеты со скидками на сайте авиакомпании uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.

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