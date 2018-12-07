Тюмень вновь претендует на проведение Гонки чемпионов

СЕГОДНЯ 14:29 2018-12-07T14:43:47+03:00

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Тюменский Ццентр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» вновь готов принять Гонку чемпионов. Она запланирована на апрель 2019 года и Союз биатлонистов России поддержит заявку Тюменской области на проведение соревнований. Такое решение принято сегодня, 7 декабря, на рабочей встрече губернатора Александра Моора и президента СБР Владимира Драчева.

- Это один из трех биатлонных комплексов России с категорией А, его знают и любят болельщики, на последние соревнования сюда приезжали любители биатлона из 20 регионов, он не должен выпадать из международного графика, поэтому мы формируем заявку на проведение Гонки чемпионов - рассказал Александр Моор. - Планируем пригласить как биатлонистов, так и лыжников, такой формат понравился болельщикам.

Александр Моор заверил главу СБР, что соревнования будут организованы на самом высоком уровне.

-У Тюменской области огромный опыт в проведении самых масштабных спортивных мероприятий, большие биатлонные традиции и один из лучших в мире биатлонных стадионов. Считаю, что Тюмень с успехом справится с задачей проведения соревнований, мы готовы подать заявку от региона в IBU уже на ближайшей встрече с представителями Международного союза биатлонистов, – сказал Владимир Драчев и добавил, что Тюменская область – это базовый регион для подготовки сборной России по биатлону и проведения основных стартов. Он выразил уверенность, что имеющаяся в регионе инфраструктура должна быть полностью задействована в течение всего года.