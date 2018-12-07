2018-12-07T14:23:14+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запустил акцию для клиентов «Большая игра. Новогодний бум» с призовым фондом 3 млн рублей

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Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБОперационный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает клиентам принять участие в новогодней акции «Большая игра. Новогодний бум». Призовой фонд игры составляет 3 миллиона рублей.

Принять участие в игре могут клиенты Банка – держатели дебетовой или кредитной карты УРАЛСИБ любой категории.

Как и в предыдущей Большой игре, участникам необходимо будет выполнить пять заданий, которые будут размещаться на странице акции на сайте Банка.

Финальное задание будет особенным, и именно оно определит победителей. Три участника, первыми выполнившие финальное задание, получат суперприз по 200 тысяч рублей на каждого победителя. Следующие 10 участников займут 2 место и получат по 100 тысяч рублей каждый. Остальные участники разделят между собой призовой фонд в размере 1 000 000 рублей (но не более 15 000 рублей на одного победителя).

Кроме того, появятся дополнительные задания, выполнение которых позволит существенно увеличить свой денежный приз, а при выполнении последнего задания участникам будут присуждаться специальные призовые номинации. Призовой фонд за выполнение специальных заданий и присуждение номинаций составляет 400 тысяч рублей.

Для того чтобы принять участие в Большой игре, необходимо не позже 16 декабря 2018 года зарегистрироваться на сайте Банка. Старт игры запланирован на 17 декабря 2018 года. Последнее задание участники выполнят до 23 декабря 2018 года включительно. Подведение итогов и выплаты денежных призов состоятся до 31 января 2019 года.

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Более подробную информацию об условиях акции «Большая игра. Новогодний бум» можно получить по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте Банка УРАЛСИБ.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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