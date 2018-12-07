2018-12-07T14:11:27+03:00
Авто

Регистрация транспорта в Тюмени с 11 декабря будет по новому адресу

РЭО ГИБДД переезжает в другой район города
Маргарита КАЛИНКИНА
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Регистрация автотранспорта для жителей Тюмени и Тюменского района с 11 декабря будет осуществляться по другому адресу. Регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД с Москвоского тракта переедет на ул.50 лет Октября, 63, корпус 1.

Осмотр грузовых автомобилей, как и ранее, будет производиться на смотровой площадке по адресу: пос.Патрушево, ул.Сибирская, 4, уточнили в областной Госавтоинспекции.

Осмотр легковых автомобилей – на парковке на ул. 50 лет Октября, 63 к.1. Для удобства граждан место смотровой площадки обозначат указателями. Режим работы регистрационного подразделения ГИБДД – прежний.

Жалобы от автомобилистов Тюмени по нарушениям, зафиксированным камерами фотовидеофиксации с 8 декабря будут принимать в Центре автоматической фотовидеофискации нарушений ПДД по адресу: ул.50 лет Октября, 45.

Напомним, что ранее с такими обращениями граждан работали в ГИБДД по ул..50 лет Октября, 63. Режим работы остался прежним: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 час., суббота – с 9.00 до 13.00 час.

Телефон дежурного ЦАФАП по приему жалоб 794-779.

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