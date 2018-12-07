2018-12-07T13:48:38+03:00
Происшествия

Тюменец к себе в 2-комнатную квартиру зарегистрировал более 400 иностранцев

Фиктивный учет мигрантов был поставлен на поток
Маргарита КАЛИНКИНА
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Молодого человека из Тюмени ждет суд за фиктивную регистрацию мигрантов. Он поставил на учет в своей двухкомнатной квартире 411 иностранцев. Причем, ранее 19-летний горожанин уже был судим за подобное преступление.

Установлено, что в мае 2018 года он был судим за фиктивную регистрацию 10 граждан Кыргызстана в квартиру, где сам проживал с родственниками. Тогда ему с учетом ряда смягчающих обстоятельств был назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. Но он его не оплатил.

При этом с февраля по август 2018 года тюменец в ту же квартиру поставил на учет уже 411 мигрантов из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины. При этом жилье фактически не предоставлялось.

Сейчас по уголовному делу молодого тюменца утверждено обвинение и передано для рассмотрения в суд. Мужчине грозит несколько видов наказаний, сообщили в облпрокуратуре: Штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы до 3 лет или лишение свободы до 3 лет

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