2018-12-07T12:54:06+03:00
Происшествия

На дачах Тюмени поймали вора-рецидивиста

Шесть раз судимый мужчина обворовывал своих соседей
Маргарита КАЛИНКИНА
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Вора-рецидивиста поймали на очередной краже в Тюмени. Мужчина промышлял на дачах по Ирбитскому тракту. У своих соседей он стащил инструменты из цветного металла.

Дачники пожаловались в полицию и рассказали, что имущество исчезло ночью. Сумма ущерба составляет около 50 тысяч рублей.

Оперативники опросили всех возможных свидетелей, а также просмотрели записи с камер видеонаблюдения рядом стоящих домов и нашли подозреваемого. Задержанным оказался шесть раз судимый за аналогичные преступления безработный местный житель. В отделе полиции онк рассказал, что вновь пошел на преступление из-за отсутствия денег. Его дачный участок расположен на территории этого садоводческого товарищества. Попав на один из участков мужчина перекидал имущество через забор в свой двор, а после вызвал грузовую машину и отвез все в пункт приема металлолома. Полученные деньги потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет, сообщили в пресс-службе городской полиции.

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