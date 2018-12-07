2018-12-07T12:37:12+03:00
Экономика

АО «Транснефть – Сибирь» завершило строительство двух жилых домов для сотрудников

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АО «Транснефть – Сибирь» завершило строительство двух жилых домов для сотрудниковАО «Транснефть – Сибирь» завершило строительство двух жилых домов для сотрудников
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АО «ТранснефтьСибирь» завершило строительство двух многоквартирных домов для работников предприятия в поселках Сентябрьский (ХМАО-Югра) и Вынгапуровский (микрорайон г. Ноябрьска, ЯНАО), расположенных вблизи линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Южный Балык» и нефтеперекачивающей станции (НПС) «Вынгапур».

В пос. Сентябрьский построен 36-квартирный жилой дом для новых сотрудников, выпускников учебных заведений, направленных на работу на ЛПДС «Южный Балык» Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов (УМН), а также для постоянных сотрудников предприятия, не имеющих жилья по месту работы. Возведение дома началось в июне 2017 года.

В пос. Вынгапуровский построен 48-квартирный дом. Это жилье необходимо для обеспечения новых сотрудников и проживания постоянно работающего персонала на НПС «Вынгапур» Ноябрьского УМН при переходе станции с вахтового режима на обычный. Строительство этого социального объекта началось в мае 2017 года.

При строительстве зданий и отделке помещений использованы современные и высококачественные материалы. Квартиры с завершенной чистовой отделкой укомплектованы мебелью, необходимой техникой и бытовыми приборами.

Жилые дома уже введены в эксплуатацию. В настоящее время ведется заселение квартир.

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