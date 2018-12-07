2018-12-07T14:49:02+03:00
Общество

Александр Моор проведет первую прямую линию в «Одноклассниках»

Он ответит на вопросы жителей региона в личном аккаунте
Маргарита КАЛИНКИНА
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Александр Моор проведет первую прямую линию в «Одноклассниках»Александр Моор проведет первую прямую линию в «Одноклассниках»
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Первый прямой эфир в социальных сетях проведет 10 декабря губернатор Тюменской области Александр Моор. С 17.00 он будет отвечать на вопросы жителей региона в личном аккаунте в «Одноклассниках».

Сбор вопросов и предложений Александр Моор объявил 14 ноября. С этого момента от тюменцев поступило более 600 сообщений, сообщили в Департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Людей волнуют темы благоустройства, строительства, экологии, газификации населенных пунктов, получения льгот и многие другие.

Авторы всех обращений получат ответы.

- Прошу с понимаем отнестись к тому, что не могу лично ответить на каждый комментарий, который вы оставляете. Сделать это не дает плотный рабочий график. На вопросы, которые не успею рассмотреть в эфире, ответят профильные ведомства, – отметил губернатор.

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