2018-12-07T12:30:20+03:00
Общество

В Тюмени завершилась благотворительная акция #сельскаяБиблиотека

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Коммуникационное агентство «Пионер» совместно с Тюменским отделением «Российского детского фонда» организовало акцию по сбору книг для больничных библиотек юга Тюменской области.

Акция стартовала в международный #щедрыйВторник 27 ноября. 180 книг поступило в пункт сбора агентства, еще двое участников акции передали личные библиотеки напрямую в отделение фонда.

"Сотрудники и партнеры агентства на протяжении пяти лет помогает Российскому детскому фонду реализовывать благотворительные проекты. В этой акции участие приняли и клиенты Пионера. Совместная благотворительная деятельность помогает нам лучше понимать наших заказчиков, что в дальнейшем положительно сказывается на реализуемых проектах»– рассказала директор КА «Пионер» Полина Гаранина.

Среди сотен томов, которые принесли горожане – как современные произведения, так и классика, обучающие книги и энциклопедии.

«Меня очень радует, что акция стала традиционной, а в этом году помогла собрать книги не просто для сельских библиотек, а для библиотек при сельских больницах. Также часть книг тюменцы передали в Детский книжный обменник проекта «Крепкая семья», - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья».

Если вы не успели принять участие в акции Коммуникационного агентства «Пионер», вы можете завести книги в Тюменское региональное отделение Российского детского фонда по адресу пр.Геологоразведчиков, 14, тел. 8(3452)20-93-53. Организации также могут перечислить средства на приобретение новой литературы на счет фонда (Р/с 40703810700990000305) с пометкой «Сельская библиотека».

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