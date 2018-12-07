2018-12-07T11:56:38+03:00
Происшествия

В Тюмени из-за фляги убили пенсионера

Родственники трое суток искали мужчину
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени из-за фляги убили пенсионера. Фото СУ СКР Тюменской областиВ Тюмени из-за фляги убили пенсионера. Фото СУ СКР Тюменской области
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Тело пропавшего 76-летнего жителя Тюмени найдено. Мужчину искали с 3 декабря и нашли мертвым накануне, 6 декабря, в гаражном кооперативе по улице Малой Загородной. Пенсионер был убит.

По подозрению в преступлении задержан его знакомый. Он рассказал, что в тот день пенсионер позвал его в гараж красить ворота. В обмен за услугу он пообещал отдать ему 45-литровую алюминиевую флягу.

Когда работа была выполнена, выяснилось, что хозяин гаража обманул и фляги нет. Между мужчинами завязался конфликт и "маляр" металлическим ломом семь раз ударил пожилого человека по голове. От полученных ран тот скончался на месте.

Злоумышленник оставил тело в гараже, а гараж закрыл на ключ. Спустя несколько дней погибшего нашел сын.

37-летнему мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве. Установлено также, что он ранее был неоднократно судим, сообщили в СУ СК по Тюменской области.

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