Тюменцам перед Новым годом предлагают избавиться от хлама

СЕГОДНЯ 11:14 2018-12-07T11:14:53+03:00

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Старые книги, сломанную технику, ненужные вещи и банки жителям Тюмени предлагают сдать на переработку. Встретить Новый год без хлама можно благодаря декабрьской экологической акции.

Экодень состоится уже завтра, 8 декабря. Волонтеры добровольческого объединения «Круговорот» будут вести прием вторсырья на пяти точках: с 11.00 до 11.30 волонтеры будут ждать на парковке у ТРЦ «Фаворит»; с 11.30 до 12.00 - на ул. Малыгина, 51; с 12.00 до 12.30 - в сквере Комсомольский (со стороны школы № 30); с 12.30 до 13.00 - на большой парковке на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской (остановка Болотникова); с 13.00 до 13.30 - на ул. Газовиков, 30 (сквер возле библиотеки им. Пушкина).

Приносить нужно:

• стекло (баночное, бутылочное, оконное);

• вещи и текстиль в любом состоянии;

• обувь и аксессуары в хорошем состоянии;

• металлолом (цветной и черный, включая сковороды, консервные банки, провода);

• макулатура (офисная бумага, книги, журналы, гофрокартон, бумажные упаковки);

• бытовая техника в любом состоянии;

• пластик 1 типа (PETE). Например: ПЭТ-Бутылка (бутылки от напитков);

• пластик 2 типа (HDPE). Например: ПНД-трубы, ПНД-пленка цветная (шуршащая упаковочная пленка и мешки);

• пластик 3 типа (PVC). Например: ПВХ-обрезь (панель, уголки, окна, труба, подоконники), ПВХ-натяжные потолки;

• пластик 4 типа (LDPE). Например: стретч-пленка, пупырчатая пленка, упаковочная пленка и пакеты, канистры, флаконы от бытовой химии, уличная мебель;

• пластик 5 типа (Полипропилен, PP). Например: овощные и фруктовые ящики, трубы, бочки, канистры мешкотара;

• пластик 6 типа (Полистирол, PS). Например: лотки для продуктов, одноразовая посуда, упаковки для яиц, пенопласт;

• пластик 58 типа (Поликарбонад, PC). Например: бутыли для воды 19 л.

• ABC-пластик – автобампера, покрылки;

Не принимают: PP-пленку (пакеты от круп, макарон, обертки от конфет), тетрапаки.

Волонтеров можно будет узнать по зеленым «манишкам» с логотипом объединения. Подробную информацию о раздельном сборе отходов в Тюмени можно узнать в группе добровольческого объединения в социальной сети «ВКонтакте» и по телефону «горячей линии» (3452) 920-700.

Напомним, добровольческое объединение «Круговорот» второй год проводит акции по сбору вторсырья для переработки. Раздельный сбор и переработка отходов бережет ресурсы планеты и способствует сокращению свалок.