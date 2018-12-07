2018-12-07T10:35:59+03:00
Происшествия

На трассе Тюмень-Омск в аварии пострадали пять человек

Столкновение произошло сегодня рано утром
Марина АНТОНОВА
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На трассе Тюмень-Омск в аварии пострадали пять человекНа трассе Тюмень-Омск в аварии пострадали пять человекФото: Ольга Крыльцова
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Сразу пять человек пострадали в утренней аварии на федеральной трассе Тюмень-Омск. Сегодня, 7 декабря, в 7.40 на 91 километре столкнулись две иномарки "Хендай Солярис" и "Рено Сандера". Управляли обеими машинами женщины.

По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя "Хендай", сообщили в областной Госавтоинспекции. 32-летняя жительница Называевского Омской области выехала на встречную полосу. В это время по встречной полосе следовал автомобиль "Рено", которым управляла 43-летняя жительница Ялуторовска. Травмы от ушибов до переломов получили все: оба водителя и три пассажира "Рено" - две женщины и один мужчина.

Детали аварии еще уточняются.

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