2018-12-07T10:15:38+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ в Екатеринбурге провел деловую игру для студентов Уральского горного университета

Поделиться:
Банк УРАЛСИБ в Екатеринбурге провел деловую игру для студентов Уральского горного университетаБанк УРАЛСИБ в Екатеринбурге провел деловую игру для студентов Уральского горного университета
Изменить размер текста:

Сотрудники ПАО «БАНК УРАЛСИБ» при участии Корпоративного университета УРАЛСИБа провели деловую игру «Мир успешных людей» для студентов Института мировой экономики Уральского государственного горного университета (УГГУ). Будущие экономисты узнали, как правильно управлять деньгами, приумножать доход, достигать своих целей и выстраивать траекторию движения к успеху.

Студенты увлеченно выполняли различные задания по управлению финансами на примере простых операций, учились составлять личный финансовый план и управлять капиталом компании. Условия Игры были приближены к реальной жизни, а сложность заданий увеличивалась в каждом из трех этапов. Игра прошла в атмосфере азартной борьбы, а качество решений оценивало жюри.

По завершении Игры все студенты получили сертификаты участников. Тех, кто заработал больше всего «игровых денег» и достиг обозначенных финансовых целей, наградили ценными призами. Полученные знания студенты смогут применять и на практике, планируя личный бюджет.

Все участники игры получили приглашения для прохождения практики в Банке УРАЛСИБ с возможностью выбора специализации.

Цикл деловых игр «Мир успешных людей» Банк УРАЛСИБ проводит как участник проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», курируемого Министерством финансов РФ. В Горном университете мероприятие прошло при содействии отдела учебно-производственных практик и распределения выпускников.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе Тюмень-Омск в аварии пострадали пять человек
Больных ОРВИ среди тюменцев мало
Мусор из дворов Тюмени с 1 января будут вывозить по-новому
Тюменских выпускников приглашают в Школу перспективных исследований
Пропавшая в Тюменской области 12-летняя Ксюша нашлась
Пропила: многодетную мать в Тобольске обвиняют в хищении маткапитала
Тюменец просто так прописал в своей квартире 16 мигрантов
Новогодние ярмарки в Тюмени откроются 10 декабря
Погода 7 декабря в Тюмени: облачно, но без осадков
В Тюмени пройдёт первый форум для родителей
Иностранные студенты знакомятся с Тюменской областью, благодаря проекту Visit Tyumen
Представители делегации Тюменской области встретились с партнёрами из Нижней Саксонии
Стала известна программа Тюменского областного правового практического форума «Профессионал»
Уватские девятиклассники удачно вложили виртуальные деньги
Тюменские детки-инвалиды принимают участие в областном фестивале «Будущее для всех»