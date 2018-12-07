Больных ОРВИ среди тюменцев мало

7 Дек. 10:02 2018-12-07T10:02:16+03:00

Но о профилактике стоит помнить всегда

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Больных гриппом в Тюменской области пока нет, а количество подхвативших ОРВИ достаточно малое. Уровень заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями сейчас ниже эпидемиологического порога на 65%.

По данным еженедельных исследований в биопробах больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии (аденовирусы, риновирусы и др.), сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

В регионе прививку от гриппа поставили 681 917 человек, что составило 46% от всего населения. За счет средств федерального бюджета привито 665 200 человек.

Для профилактики ОРВИ врачи рекомендуют:

чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку;

регулярно мыть руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми;

увлажнять воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов;

избегать контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями;

при посещении больниц и поликлиниик пользоваться одноразовыми масками.

При появлении первых симптомов заболевания сразу обращаться к врачу!

Консультации по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа жители области могут получить по телефону горячей линии Управления: 8-9044-92-92-30.