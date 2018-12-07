Больных ОРВИ среди тюменцев мало
Больных гриппом в Тюменской области пока нет, а количество подхвативших ОРВИ достаточно малое. Уровень заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями сейчас ниже эпидемиологического порога на 65%.
По данным еженедельных исследований в биопробах больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии (аденовирусы, риновирусы и др.), сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
В регионе прививку от гриппа поставили 681 917 человек, что составило 46% от всего населения. За счет средств федерального бюджета привито 665 200 человек.
Для профилактики ОРВИ врачи рекомендуют:
чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку;
регулярно мыть руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми;
увлажнять воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов;
избегать контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями;
при посещении больниц и поликлиниик пользоваться одноразовыми масками.
При появлении первых симптомов заболевания сразу обращаться к врачу!
Консультации по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа жители области могут получить по телефону горячей линии Управления: 8-9044-92-92-30.