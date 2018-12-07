2018-12-07T09:47:05+03:00
Общество

Мусор из дворов Тюмени с 1 января будут вывозить по-новому

Контейнерные площадки по сбору ТБО будут чистыми, обещают коммунальщики
Маргарита КАЛИНКИНА
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Мусор из дворов Тюмени с 1 января будут вывозить по-новомуМусор из дворов Тюмени с 1 января будут вывозить по-новому
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Мусор из дворов Тюмени с 1 января будут вывозить по-новому. Услуги начнут оказывать шесть компаний, которые будут доставлять отходы на мусоросортировочный завод.

Накануне на электронных аукционах объявлены эти транспортные предприятия, а в администрации города принято решение о досрочном начале их работы. До 20 декабря будут составлены новые маршруты движения мусоровозов, начнет опробацию система мониторинга и контроля. Таким образом, с нового года в Тюмени заработает новая система сбора бытовых отходов. Мусорного коллапса не случится.

- Решение о досрочном начале работы принято в связи с тем, что очень важно в праздники своевременно вывозить отходы. При этом переход на новую систему несет некоторые риски, - пояснил генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.

В пресс-службе ООО «ТЭО» также сообщили, что основной объем вывоза мусора – 60% отходов (160 тысяч тонн в год) возьмут на себя ООО «ТрансСервис» и ООО «ЭКО сервис». Так же услуги будут оказывать ООО «Турасервис-Н», ООО ТК «Сибирская экологическая компания», ООО «Паритет-Эко», ООО «Профи». В общей сложности компании будут доставлять на тюменский мусоросортировочный завод около 300 тысяч тонн отходов в год.

В этих компаниях достаточное количество мусоровозов, причем вся техника оснащается системой спутниковой навигации для контроля за перемещением транспорта и фиксации длины пробега. Все подрядчики также имеют лицензию на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов первого — четвёртого классов опасности.

В течение года планируется отстроить оптимальные маршруты, выяснить, сколько на самом деле образуется отходов, построить систему учета и контроля как за транспортными организациями, так и за полигонами.

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