2018-12-07T09:08:22+03:00
Общество

Тюменских выпускников приглашают в Школу перспективных исследований

Будущим студентам покажут, чем принципиально отличается вуз от других учебных заведений
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменских выпускников приглашают в Школу перспективных исследованийТюменских выпускников приглашают в Школу перспективных исследований
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Провести один день в тюменской Школе перспективных исследований предлагают ученикам 10-11 классов и их родителям. Это принципиально новое научно-образовательное подразделение ТюмГУ работает с 2017 года в рамках Проекта повышения глобальной конкурентоспособности российских университетов 5-100.

Школа отличается от обычных университетов и чтобы ощутить это на себе, вуз 15 декабря готов будущим абитуриентам рассказывать и показывать, чем живет.

«День в Школе» начнется с выступления директора, за которым последуют три занятия по 45 минут с профессорами. 3-4 занятия будут идти параллельно, и школьники сами выберут, на какие пойти. Также будет возможность пообщаться со студентами.

Программа дня и регистрация здесь.

- Для тех, кто не сможет в этот день быть в Школе, мы сделаем прямую трансляцию лекции Андрея Щербенка «Зачем (нам) нужен (этот) университет?» и одной из лекций от профессора Школы, которая наберет больше всего голосов по результатам онлайн-голосования.

Отметим, что стратегической целью Школы является вклад в мировую дискуссию о наиболее актуальных проблемах социального и гуманитарного знания, включая их пересечения с биологией и IT, и обеспечение уникального высококлассного образования для наиболее подготовленных, талантливых и мотивированных студентов из России и зарубежья.

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