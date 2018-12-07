Пропавшая в Тюменской области 12-летняя Ксюша нашлась

СЕГОДНЯ 08:18 2018-12-07T08:20:03+03:00

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Пропавшую в Тюменской области 12-летнюю Ксюшу Молодкину, нашли. С девочкой все в порядке, она жива и здорова. Об этом сообщили в областном Управлении уголовного розыска. Детали истории с ребенком пока не сообщаются, но теперь школьницу поставят на профилактический учет и за ней будут наблюдать инспекторы по делам несовершеннолетним. Беседы также пойдут с ее родителями. Полицейским предстоит выяснить, почему ребенок ушел из дома.

Напомним, сообщение о пропаже девочки полицейские разместили в соцсетях накануне, 6 декабря. Сообщалось, что Ксения ушла из дома в Исетске 5 декабря и, возможно, находится в Тюмени.

Всех, кто что-то знает о местонахождении ребенка, просили позвонить в полицию.