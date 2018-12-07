Пропила: многодетную мать в Тобольске обвиняют в хищении маткапитала

СЕГОДНЯ 07:41 2018-12-07T07:41:32+03:00

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Многодетная мать в Тобольске предстанет перед судом за "обналичку" материнского капитала. На нее заведено уголовное дело о хищении денежных средств при получении социальных выплат (ч.3 ст. 159.2 УК РФ).

Установлено, что 35-летняя женщина разведена, нигде не работает и злоупотребляет спиртным. По версии следствия, она в августе 2016 оформила заем в потребительском кооперативе на сумму 417 тысяч рублей для строительства жилого дома. Затем обратилась в Пенсионный фонд с заявлением об улучшении жилищных условий и направлении материнского капитала на погашение займа. Деньги были переведены.

Но вот строить дом женщина не собиралась, не улучшила она и жилищные условия, в итоге, распорядившись деньгами по своему усмотрению.

Свою вину в "обналичке" маткапитала женщина признала, в содеянном раскаялась. Она рассказала, что деньги пошли на оплату услуг ЖКХ, покупку мебели, одежды и еды.

Впрочем, правоохранители утверждают, что мать троих детей часто бывает пьяной и, вероятно, часть денег просто пропила. Расследование завершено и материлаы уже в очереди на рассмотрение, сообщили в пресс-службе Тобольского городского суда.