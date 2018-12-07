Тюменец просто так прописал в своей квартире 16 мигрантов

7 Дек. 07:28 2018-12-07T07:28:57+03:00

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Крупный штраф или лишение свободы получит 29-летний тюменец за фиктивную регистрацию иностранцев в своей квартире. Нарушение миграционного законодательства выявил участковый на улице Холодильной.

Все граждане одного из государств СНГ были зарегистрированы в ноябре, поэтому участковый заинтересовался, как поместилось столько людей в одной квартире. Полицейский навестил дом и выяснил, что иностранцы там не живут. Мужчина просто так, от чистого сердца, и безвозмездно прописал незнакомцев. При этом стороны договорились, что фактически мигранты будут жить в другом месте.

На подозреваемого заведено уголовное дело на основании статьи 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Тюменцу грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы до трех лет.