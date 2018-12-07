2018-12-07T06:34:53+03:00
Общество

Новогодние ярмарки в Тюмени откроются 10 декабря

Покупать елки горожанам рекомендуют именно там
Маргарита КАЛИНКИНА
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Новогодние ярмарки в Тюмени откроются 10 декабряНовогодние ярмарки в Тюмени откроются 10 декабряФото: Ольга Крыльцова
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Патрули полицейских и сотрудников МКУ «ЛесПаркХоз» появились в лесах Тюмени. В городе стартовала традиционная предновогодняя акция по предотвращению браконьерских рубок хвойных деревьев. В зоне внимания также пригородные трассы.

За незаконную рубку елей, пихт, сосен предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей. Также в случае правонарушения необходимо будет оплатить стоимость ущерба, нанесенного городским лесам.

Горожан призывают не губить деревья, а приобретать их в официально установленных местах. Новогодние ярмарки будут работать с 10 декабря.

В случае выявления браконьерских рубок горожан просят звонить в «ЛесПаркХоз» по телефону 47–92–94 или в городскую полицию по телефону 112.

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