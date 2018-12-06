2018-12-06T21:59:57+03:00
Общество

В Тюмени пройдёт первый форум для родителей

Мероприятие состоится 15 декабря
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени пройдёт первый форум для родителейВ Тюмени пройдёт первый форум для родителейФото: Татьяна Коркина
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В тюменском ДК «Нефтяник» 15 декабря состоится первый форум для родителей, которые смогут обсудить с экспертами инструменты и методы для решения современных проблем подростков от десяти до шестнадцати лет. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, на форуме будут работать образовательная и дискуссионная площадки, пройдут мастер-классы и индивидуальные консультации с ведущими российскими психологами.

Эксперты поведают родителям, как справиться с возникающими подростковыми проблемами, как с ними выстроить гармоничное общение, как уметь слышать своего ребёнка и донести свою позицию без скандалов и конфликтов, а также как понять и принять своего ребёнка. По словам заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Тюменской области Гульнары Байматовой, на форуме родители могут обратиться по разным вопросам психологам, психотерапевтам, детским гинекологам.

- Одновременно будут работать диалоговые площадки – только для мам, только для пап и диалоговая площадка с психотерапевтом. Мы ожидаем получить от родителей обратную связь. Приглашаем их к диалогу, хотим обсудить проблемы и получить их оценку. Нужно всем вместе объединиться и преодолеть трудности. Думаю, что этот форум будет иметь продолжение. Возможно, на следующий форум пригласим подростков вместе с родителями и педагогами. Выстроим диалог поколений с привлечением профессионалов и общественности, - рассказала Гульнара Байматова.

Отметим, что в родительском форуме смогут принять участие и те тюменцы, которым не с кем оставить детей. Опытные воспитатели присмотрят за малышами на специальной детской площадке.

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