2018-12-07T04:58:10+03:00
Общество

Погода 7 декабря в Тюмени: облачно, но без осадков

Температура воздуха составит -10 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 7 декабря в Тюмени: облачно, но без осадковПогода 7 декабря в Тюмени: облачно, но без осадковФото: Ольга Крыльцова
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Пятница, 7 декабря, в Тюменской области будет облачной, местами пройдет небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с, температура воздуха днем -9 -14 градусов.

В Тюмени будет пасмурно, но без осадков. Термометры покажут максимум -10 градусов. Ветер всего 2-4 м/с. В Тобольске небольшой снежок днем и тоже -10. В Ялуторовске и Заводоуковске переменная облачность, и заметно холоднее, до -15. В Ишиме солнечно и -11 -13 градусов.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты инженерно-авиационной службы (ИАС) командования Военно-воздушных сил ВКС Российской Федерации.

В народном календаре 7 декабря названо Катериной Санницей или Катериной Женодавицей. Ее считали покровительницей брака и невест, а также помощницей беременных и рожениц. В ночь на Катерину девицы, мечтающие о замужестве, гадали на женихов — например, отламывали ветку яблони и клали под подушку, чтобы привиделся суженый. Если же у девушки уже был парень на примете, она потихоньку брала у него какую-нибудь вещь, а затем кругами катала вокруг нее каравай, веря, что этот обряд заставит и молодца ходить кругами около ее дома.

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