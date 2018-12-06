2018-12-06T21:53:20+03:00
Туризм

Иностранные студенты знакомятся с Тюменской областью, благодаря проекту Visit Tyumen

В ТРЦ «Тюмень Сити Молл» открылась интерактивная зона
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: департамент потребительского рынка и туризма Тюменской областиФото: департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области
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В ТРЦ «Тюмень Сити Молл» (Тимофея Чаркова, 60) сегодня, 6 декабря, открылась интерактивная зона Visit Tyumen, которая поможет тюменцам и гостям города узнать больше о туристических маршрутах Тюменской области. По словам директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрея Пантелеева, сайт проекта и мобильное приложение помогают в удобном формате донести всю необходимую информацию до туристов. В том числе, о конкретных турах и событийных и гастрономических туристических направлениях.

- Для туриста это первая, так скажем, презентационная открытка, которая позволяет не только туристу, но и жителю нашей области узнать побольше о внутреннем туризме. Что касается интерактивного стенда, то он помогает узнать те детали и нюансы, на которые раньше не обращали внимания или просто не знали, - говорит Андрей Пантелеев.

«Первооткрывателями» площадки стали иностранные студенты тюменских вузах. Начальник отдела развития и продвижения Агентства туризма Тюменской области Мариета Матевосян рассказала им о представленной в интерактивной в зоне информации, после чего студенты признались в любви к тюменской природе и жителям региона.

Стенд интерактивной зоны украшен слоганами проекта: «В Сибири по своей воле» и «Холодные снаружи, горячие внутри», которые могут стать отличным фоном для фотографий. Также на площадке можно выбрать дизайнерскую открытку с тюменскими достопримечательностями и пейзажами и отправить ее другу или родственнику в другой город. Все те, кто выложит фотографии с хэштегом #хочувтюмень, может автоматически станет участником розыгрыша пяти поездок в Тюмень и 50 подарков от партнеров акции «Хочу в Тюмень!».

Подробнее об акции можно узнать на сайте Visittyumen.ru.

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