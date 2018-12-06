2018-12-06T21:44:34+03:00
Экономика

Представители делегации Тюменской области встретились с партнёрами из Нижней Саксонии

Сотрудничество между двумя регионами насчитывает 26-летнюю историю
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Представители делегации Тюменской области встретились с партнёрами из Нижней СаксонииПредставители делегации Тюменской области встретились с партнёрами из Нижней СаксонииФото: pixabay.com
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Представители Правительства Тюменской, Московской, Калужской области приняли участие в официальной встрече российских регионов с премьер-министром Нижней Саксонии Штефаном Вайлем, которая состоялась 3 и 4 декабря в Москве. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, встреча прошла в резиденции Чрезвычайного и Полномочного Посла ФРГ в России господина фон Фрича.

Премьер-министр Штефан Вайль провёл встречу с временно исполняющей обязанности руководителя Представительства Правительства Тюменской области Натальей Гаськовой. Дело в том, что сотрудничество Тюменской области и Нижней Саксонии насчитывает более чем 26-летнюю историю. Тогда, 21 мая 1992 года, между нашим регионом и немецкой Нижней Саксонией было подписано совместной заявление о партнёрском сотрудничестве.

Наталья Гаськова поблагодарила Премьер-министра за долговременное и плодотворное сотрудничество с Тюменской областью в экономике, социальной и образовательной сферах и обсудила с ним долгосрочный проект по дуальному обучению, который был реализован при софинансировании и экспертном сопровождении Правительства Нижней Саксонии.

Во время встречи тюменская делегация отметила значимость нового образовательного проекта по подготовке тюменских учащихся для участия в международных соревнованиях WorldSkillsпо ряду специальностей и компетенций. В рамках проекта с 4 по 7 декабря 2018 года представители Министерства образования Нижней Саксонии и профессионально-технических учреждений работают вместес департаментом образования и науки Тюменской области в Тюмени и Ялуторовске.

Отметим, что в заключение встречи стороны обменялись приглашениями посетить регионы-партнеры Тюменскую область и Нижнюю Саксонию в 2019 году.

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