2018-12-06T21:36:55+03:00
Экономика

Стала известна программа Тюменского областного правового практического форума «Профессионал»

В нём примут участие более 1,5 тысяч человек
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Стала известна программа Тюменского областного правового практического форума «Профессионал»Стала известна программа Тюменского областного правового практического форума «Профессионал»Фото: pixabay.com
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Стала известна программа первого Тюменского областного правового практического форума «Профессионал», который пройдёт 11 и 12 декабря в Тюменском технопарке. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в мероприятии примут участие более 1,5 тысяч юристов, бухгалтеров и специалистов по закупкам Тюменской области.

В первый день форума юристов ждёт семинар федерального судьи Арбитражного суда Тюменской области Максима Голощапова, который расскажет об актуальных вопросах судебной практики Арбитражного суда Тюменской области. Другую тему, «Актуальные вопросы договорного права в практике арбитражных судов 2018 года», раскроет практикующий юрист из Москвы, доцент кафедры теории права и сравнительного правоведения НИУ-ВШЭ Алексей Голощапов, к.ю.н.. Кроме того, в этот день состоится церемония награждения победителей и финалистов областного конкурса «Юрист-профессионал – 2018».

Второй день форума будет посвящён ответам на вопросы, связанным с применением онлайн-касс. Об изменениях в налоговом законодательстве с 2019 года бухгалтерам расскажут эксперты Управления Федеральной налоговой службы России по Тюменской области. Тему «Онлайн-кассы: новые формы на практике, проблемные ситуации, перспективы развития» руководитель центра автоматизации «Эксперт» раскроет Олег Кортыш. Также на форум приедет именитый московский лектор, главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты. Учет. Налоги» Игорь Гейц. Он проведет семинар на тему «Расчеты с работниками: новации 2018–2019 гг. и актуальные вопросы в оплате труда».

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