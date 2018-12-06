2018-12-06T21:30:21+03:00
Экономика

Уватские девятиклассники удачно вложили виртуальные деньги

Ребята сыграли в «Монополию по-уватски»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Уватские девятиклассники удачно вложили виртуальные деньгиУватские девятиклассники удачно вложили виртуальные деньгиФото: pixabay.com
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Девятиклассники Ивановской школы Уватского района сыграли в «Монополию по-уватски» - игру, в которой необходимо правильно распорядиться своими ресурсами и удачно вложить виртуальные деньги. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Заметим, что объекты недвижимости и земельные участки в этой игре полностью соответствовали тем, что реально имеются в Уватском районе. В их числе: биатлонный комплекс, коммунальные предприятия, гранд отель, магазины, автозаправочные станции. В будущем аналогичные игры планируется провести и в других школах района.

Игра организована в рамках Года молодежного предпринимательства. Поддержку и развитие начинающих бизнесменов глава Уватского района Сергей Путмин определил как приоритетное направление деятельности районной администрации в 2018 году. Так, в течение года здесь прошли районный семинар по обучению основам предпринимательства, тренинги и экскурсии для учеников из Ивановки, Демьянки и Демьянского. Наиболее активные школьники приняли участие в итоговой деловой игре, а в декабре завершит Год молодежного предпринимательства игра «Кухня миллионера».

Напомним, в Уватском районе большое внимание уделяется инвестиционной политике. Так, промышленная зона в Туртасе площадью 170 гектаров станет площадкой для создания муниципального индустриального парка. На её территории расположены 4 трансформаторные подстанции, подходит газопровод, а в 500 метрах находится газораспределительная станция производительностью 200 тысяч кубометров в сутки.

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