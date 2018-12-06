2018-12-06T21:20:13+03:00
Общество

Тюменские детки-инвалиды принимают участие в областном фестивале «Будущее для всех»

Это мероприятие становится для них доброй традицией
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские детки-инвалиды принимают участие в областном фестивале «Будущее для всех»Тюменские детки-инвалиды принимают участие в областном фестивале «Будущее для всех»Фото: Татьяна Коркина
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Тюменский областной фестиваль социокультурной анимации «Будущее для всех» становится для юных жителей региона с ограниченными возможностями здоровья стартовой площадкой и звёздным часом. Как сообщили в департаменте образования Тюменской области, для каждого из них участие в творческом форуме – возможность показать свои таланты и профессиональному жюри.

Юные таланты соревнуются в вокале, хореографии, игре на музыкальных инструментах, литературном творчестве, оригинальном жанре, художественном чтении, декоративно-прикладном творчестве и изобразительном искусстве.

Первый конкурсный день состоялся уже сегодня, 6 декабря. На базе реабилитационного центра «Родник» ребята приняли участие в мастер-классах, гала-концерте и выставке лучших работ на площадках Дворца творчества и спорта «Пионер». Кроме того, в течение многих лет ярким аккордом фестиваля является конкурс ведущих игровых программ для детей с ограниченными физическими возможностями «Затея». В общей сложности в заключительных мероприятиях фестиваля «Будущее для всех» приняло участие более ста человек.

По словам председателя ТООО ВОИ Евгения Кравченко, фестиваль становится для всех доброй традицией. Ребята ждут фестиваль с огромным нетерпением. Готовят номера, репетируют и волнуются перед встречей со зрителями. Многие из них впоследствии защищают честь Тюменской области на всероссийских и международных конкурсах.

Отметим, что организатором детского фестиваля «Будущее для всех» выступает Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов при поддержке департамента культуры Тюменской области и департамента социального развития Тюменской области.

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