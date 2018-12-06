2018-12-06T20:25:05+03:00
Экономика

В Тюменском Технопарке впервые пройдёт правовой практический форум «Профессионал»

Мероприятие состоится 11 и 12 декабря
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменском Технопарке впервые пройдёт правовой практический форум «Профессионал»В Тюменском Технопарке впервые пройдёт правовой практический форум «Профессионал»Фото: Татьяна Коркина
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В Тюменском Технопарке 11 и 12 декабря впервые состоится Тюменский областной правовой практический форум «Профессионал», в котором примут участие более 1,5 тысяч юристов, бухгалтеров и специалистов по закупкам Тюменской области.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, им расскажут о последних изменениях в оплате труда, налоговом законодательстве и ответят на другие актуальные вопросы. Помимо профессиональных семинаров, участников ждут полезные мастер-классы от специалистов в области здоровья, красоты, ораторского искусства и планирования времени.

По словам генерального директора ООО «Полное ПРАВО» Александра Маркелова, это будет площадка для обмена опытом, общения и получения новых знаний между профессионалами в области права, закупок и бухучёта.

- Создание единой профессиональной среды не только ведет к повышению уровня правовой культуры специалистов, но и способствует престижу профессии юриста, бухгалтера, - говорит Александр Маркелов.

Отметим, что специалисты по закупкам примут участие в семинарах, где будут рассмотрены проблемные вопросы организации и проведения закупок. Экспертами выступят представители Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области, Управления государственных закупок Тюменской области.

По окончании образовательной части форума гостей ждут полезные мастер-классы с бизнес-экспертами, которые поделятся секретами правильного питания и эффективного самомассажа. Бизнес-тренеры научат правильно распределять свое время, чтобы все успевать, и продемонстрируют 15 техник для снятия стресса, а тренер по ораторскому мастерству расскажет, почему голос и речь – важная часть имиджа.

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