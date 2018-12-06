2018-12-06T18:35:31+03:00
Дом. Семья

Глава Новотарманского МО опроверг сообщения об ограждении новогодней ёлки из-за детей

Антивандальный забор поставили, чтобы собаки не таскали игрушки
Алексей КОСЕНЧУК
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Фото: ЧС ТюменьФото: ЧС Тюмень
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Глава Новотарманского муниципального округа Сергей Паначев опроверг сообщения местных СМИ о том, что искусственную новогоднюю ёлку, которая стоит прямо перед зданием администрации, оградили из-за детей. Об этом Сергей Валерьевич сообщил сегодня вечером, 6 декабря, корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень».

По его словам, искусственная ель ставится на этом месте уже в течение пяти лет, и «забор», о котором сообщили в социальных сетях, - не что иное, как антивандальное ограждение против бездомных животных.

- Проблема с бездомными животными существуют везде, в том числе и в Новотарманском муниципальном округе, – рассказывает Сергей Паначев. – Чтобы собаки не снимали игрушки с ёлки, эту ель мы обносим специальным ограждением. Мы хотели перенести её подальше от администрации, но из-за плит установить её в другом месте не получится. Кроме того, андивандальное ограждение шло в комплекте вместе с елью.

Сергей Паначев заметил, что в Новотарманском МО ставят сразу две ёлки – искусственную и живую. Живая не обнесена забором. А искусственная шла с ограждением в комплекте, поэтому его и установили.

Напомним, сегодня в социальных сетях появился гневный пост о том, что в посёлке Новотарманский «ёлку поставили только возле окон рабочего кабинета главы МО». Как оказалось, на деле всё обстоит совершенно не так.

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