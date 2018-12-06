2018-12-06T16:16:14+03:00
Происшествия

Тюменский СибНАЦ выплатил все долги по зарплате своим работникам

Научно-аналитический центр должен был 49 миллионов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Долги по зарплате в 49 миллионов рублей, наконец, погасил СибНАЦ своим работникам. Люди с июля жаловались в прокуратуру на невыплаты. Уже тогда в акционерном обществе сотрудники имели задолженность за апрель, май и июнь. Многие не получили деньги перед отпуском или после увольнения.

Прокуратура Ленинского округа вмешалась в ситуацию. В суд был направлен иск о взыскании зарплаты и он был удовлетворен. СибНАЦ получил исполнительные листы.

Кроме того, в адрес и.о. генерального директора было внесено представление об устранении нарушений закона и объявлено предостережение, а в отношении организации возбуждено административное дело. Государственная инспекция труда оштрафовала центр на 50 тысяч рублей.

В августе по материалам прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело. Расследование его продолжается.

Все это время задолженность по зарплате частично погашалась и появлялась вновь. Так, в сентябре было выплачено более 15,5 млн. рублей. А в ноябре все 49 млн. рублей.

- На днях в организации выплачена заработная плата за вторую половину сентября, октябрь и первую половину ноября 2018 года, а также денежная компенсация за задержку зарплаты в общей сумме более 20 млн. рублей, - сообщили в облпрокуратуре.

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