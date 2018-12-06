2018-12-06T14:31:41+03:00
Общество

Первый форум для родителей Тюмени обсудит подростковые проблемы

Мамам и папам расскажут, как справляться с возрастными трудностями
Маргарита КАЛИНКИНА
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Методы решения подростковых проблем будут обсуждать на Первом форуме для родителей Тюмени. Он состоится в ДК «Нефтяник» 15 декабря. Будут подняты вопросы, которые больше всего волнуют детей 10-16 лет, а также их родителей.

На форуме откроются образовательная и дискуссионная площадки, пройдут мастер-классы и индивидуальные консультации с ведущими российскими психологами. Эксперты расскажут, как помогать ребенку в трудном подростковом возрасте, дадут советы, как себя вести в конфликтных ситуациях, что делать, когда возникли зависимости, ранние подростковые беременности, другие деструктивные наклонности. Родителям также расскажут, как оградить ребенка от негативного воздействия интернета и дадут рекомендации по выстраиванию гармоничного общения, умению слышать и доносить свою позицию без конфликтов, понимать ребенка и принимать его.

На форуме будут консультировать психологи по самым разным вопросам, а также психотерапевты и детские гинекологи. Одновременно откроются три диалоговые площадки: только для мам, только для пап и с психотерапевтом.

- Мы ожидаем получить от родителей обратную связь. Приглашаем их к диалогу, хотим обсудить проблемы и получить их оценку. Нужно всем вместе объединиться и преодолеть трудности. Думаю, что этот форум будет иметь продолжение. Возможно, на следующий форум пригласим подростков вместе с родителями и педагогами. Выстроим диалог поколений с привлечением профессионалов и общественности», - отметила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Тюменской области Гульнара Байматова.

Принять участие в родительском форуме смогут все желающие, даже те родители, которым не с кем оставить детей. Опытные воспитатели присмотрят за малышами на специальной детской площадке.

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