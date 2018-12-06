2018-12-06T14:35:06+03:00
Общество

Тюменцам предлагают развесить зимнюю одежду на деревьях

Горожане с горячим сердцем хотят перенять из Европы добрую новогоднюю традицию
Марина АНТОНОВА
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Тюменцам предлагают развесить зимнюю одежду на деревьях. Фото allfun.mdТюменцам предлагают развесить зимнюю одежду на деревьях. Фото allfun.md
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Развесить теплую одежду на деревьях предлагают щедрым и сердечным жителям Тюмени. 22 декабря в городе пройдет благотворительная акция по сбору зимней одежды для бездомных.

- С наступлением зимы замерзают руки и ноги, а сердца то становятся горячее! - говорят в доме милосердия "Богадельня" и призывают тюменцев таким образом поздравить бездомных с Новым годом.

Подобная традиция есть в Турции и Болгарии. Зимой люди вешают на деревья тёплую верхнюю одежду для тех, кто вынужден проводить все время проводить на улицах. В этом году эстафету тепла подхватили студенты из Австрии. Вместе с куртками они привязывали к деревьям и добрые пожелания для будущих хозяев

- Чем мы хуже? Предлагаем сделать то же самое! - говорят волонтеры.

Вещи нужно приносить постиранные и в хорошем состоянии, обязательно с рабочими застёжками. Чтобы человек мог сразу надеть вещь. Можно к курткам и пальто прикупить шапочки или варежки, тогда получится настоящий новогодний подарок!

Кроме вещей нужны плечики, маркеры и кусочек картона, чтобы подписать импровизированную "открытку".

Неравнодушных со всем этим "доброкомплектом" ждут на месте кормления бездомных в субботу, 22 декабря, в 11.40. Точка сбора - улица Береговая (возле дома по ул. Щербакова, 1). Кроме подарков обязательно стоит прихватить с собой хорошее настроение!

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