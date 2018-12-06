2018-12-06T13:39:05+03:00
Происшествия

На трассе Тюмень–Омск в ДТП серьезно пострадал пожилой пенсионер

Его госпитализировали в реанимацию больницы Ишима
Маргарита КАЛИНКИНА
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Пожилой пенсионер попал под колеса иномарки «Киа» на федеральной трассе ТюменьОмск. Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию областной больницы №4 в Ишиме. У него диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, пациент до сих пор находится в реанимации и получает всю необходимую медицинскую помощь.

Обстоятельства ДТП еще устанавливаются, сообщили в ГИБДД. Предварительно, пенсионер не убедился в безопасности маневра.

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