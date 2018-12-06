2018-12-06T13:18:57+03:00
Происшествия

В Ишиме выяснили, куда пропали решетки с ливневой канализации

Их отсутствие сразу заметили коммунальщики
Маргарита КАЛИНКИНА
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Чугунные решетки водоотводных лотков на одной из улиц Ишима стали добычей охотника за металлом. Мужчина планировал сдать их в на лом. Но пропажу быстро заметили сотрудники коммунальной организации и сообщили в полицию. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа сразу выехала на место происшествия. Злоумышленника удалось задержать. Им оказался 29-летний безработный местный житель.

Мужчина рассказал, что забрал решетки вечером и отнес их домой, чтобы утром сдать в пункт приема. Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». С ишимца взята подписка о невыезде.

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