В Новосибирске задержали телефонного мошенника, обманывающего тюменских пенсионеров

СЕГОДНЯ 12:27 2018-12-06T12:27:00+03:00

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Тюменские сыщики нашли и задержали в Новосибирске подозреваемого в телефонном мошенничестве. Следствие полагает, что именно этот мужчина обманывал пожилых в Ишимском районе.

30-летний мужчина звонил сельским пенсионерам, представлялся сотрудником силовых структур и сообщал, что их родственник стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Затем он называл номер счета, на который нужно перевести деньги, чтобы уладить все неприятности.

Выяснилось, что мужчина уже 19 раз был судим за аналогичные преступления. Из мест лишения свободы он освободился в январе. При обыске квартиры подозреваемого найдено большое количество сим-карт, мобильных телефонов и банковских карт, при помощи которых подозреваемый переводил и обналичивал деньги.

В отношении новосибирца возбуждено несколько уголовных дел по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Сам он взят под стражу и его до сих пор проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям по всей России.

Полицейские также рекомендуют не верить звонкам от незнакомцев, которые рассказывают о попавших в беду родственниках. В таких случаях нужно перезванивать родным или тем, кто с ними вместе проживает. Обязательно также нужно сообщать о подозрительном звонке в полицию. Этим вы поможете задержать злоумышленников и сохранить свои деньги.