2018-12-06T11:14:40+03:00
Общество

Тюменский Центр помощи бездомным "Милосердие" возвращается в родные стены

Горожане могут пожертвовать вещи для создания уюта
Маргарита КАЛИНКИНА
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Центр помощи "Милосердие" в Тюмени вместе с подопечными готовится к переезду в родные стены. Капитальный ремонт здания по улице Коммунистическая подходит к завершению.

В новых, светлых комнатах для проживающих нужно будет создать домашнюю обстановку. В связи с этим администрация центра примет в дар мебель и предметы интерьера от благотворителей. Так же в канун Нового года подопечные Центра помощи "Милосердие" ждут полезных подарков, которые можно принести на праздник "Добра и Милосердия" 19 декабря с 12 часов.

В этоот день центр посетит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, который освятит пункт обогрева для бездомных.

Гостей праздника ждет концертно-развлекательная программа с чаепитием и благотворительная ярмарка ручной работы.

Каждый гость сможет внести свою лепту добра, купить изделие, принести подарки для подопечных Центра или просто сделать пожертвование. Все собранные средства пойдут в поддержку бездомных.

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