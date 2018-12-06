2018-12-06T11:02:06+03:00
Происшествия

В Тюменской области пропала 12-летняя Ксюша Молодкина

Подростка ищут с 5 декабря
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменской области пропала 12-летняя Ксюша Молодкина. Фото УУР УМВД по Тюменской областиВ Тюменской области пропала 12-летняя Ксюша Молодкина. Фото УУР УМВД по Тюменской области
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12-летнюю школьницу разыскивает полиция Тюменской области. Региональное управление уголовного розыска УМВД России сообщает, что в Исетском 5 декабря Ксения Молодкина ушла из дома и до сих пор не вернулась. По имеющейся информации школьница может находиться в Тюмени.

Приметы: на вид 12-15 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы прямые темного цвета до плеч, лицо овальное, глаза карие, носит очки для зрения

Была одета: шапка и шарф серого цвета, куртка - пуховик синего цвета до колен, брюки темного цвета, сапоги черного цвета. Возможно при себе имеет рюкзак темного цвета, с боку рюкзака светлая вставка розового или красного цвета.

Всем, кто может что-то сообщить о местонахождении Ксюши, просят позвонить в Управление уголовного розыска по телефону (3452) 793-525, 793-932, 793-727, дежурная часть 793-023 или 02.

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