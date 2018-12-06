2018-12-06T10:46:35+03:00
Авто

В Тюменской области к 2024 году перегруженных дорог станет меньше

Изменить ситуацию поможет нацпроект
Мария ШЕСТАКОВА
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В Тюменской области к 2024 году перегруженных дорог станет меньшеВ Тюменской области к 2024 году перегруженных дорог станет меньшеФото: Ольга Крыльцова
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В Росавтодоре рассмотрены программы по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от Уральском федеральном округе. Тюменскую область представлял заместитель начальника Главного управления строительства Андрей Чистяков.

Отмечено, что в результате строительства, реконструкции и капитального ремонт трасс в Тюменской области к концу 2024 года дорог, работающих в режиме перегрузки, снизится с 89,4 до 76,9 километров.

Выбор объектов осуществляется с учетом данных диагностики автомобильных дорог, межремонтных и гарантийных сроков, наличия проектно-сметной документации и положительного заключения Государственной экспертизы.

В ходе обсуждения была затронута и тема обеспечения безопасности дорожного движения, повышение уровня которой является одной из ключевых целей проекта. Так, в Тюменской области к концу 2024 года планируется сократить количество мест концентрации ДТП с 67 до 36. Помимо повышения уровня безопасности дорожного движения, данные меры призваны обеспечить сохранность дорог.

Напомним, что Тюменская область участвует в национальном проекте с 2017 года, благодаря чему получает федеральное софинансирование дорожных работ Тюменской агломерации, в которую входит Тюмень и Тюменский район. Протяженность дорог агломерации составляет 3 140 км. По итогам 2018 года нормативное состояние этих трасс достигло 80%.

Чтобы полностью привести в нормативное состояние региональные и местные автомагистрали с 2019 года планируется увеличить объем ремонтных работ до 500 км в год, а финансирование увеличить в полтора раза.

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