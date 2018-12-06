2018-12-06T10:08:45+03:00
Происшествия

Полицейские нашли в Ивановской области мужчину, обокравшего тюменку

Стражи порядка искали его с февраля
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменские полицейские нашли мужчину, который обворовал приемную дочь. 62-летний житель Ивановской области с сентября 2017 года по февраль 2018 года жил один в доме приемной дочери в поселке Богандинский, а потом неожиданно уехал. После него пропала стиральная машина и холодильник.

Преступление было совершено в конце февраля. Только сейчас подозреваемого удалось найти. Все это время мужчина по месту регистрации не появлялся. Но, как оказалось, жил в Ивановской области. Сотрудники уголовного розыска выехали в регион и задержали его. Злоумышленник полностью признал свою вину. Он рассказал, что бытовую технику продал, а деньги потратил на личные нужды.

Теперь мужчине предстоит ответить перед законом. На него заведено уголовное дело на основании части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе МО МВД России «Тюменский»

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