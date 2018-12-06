Полицейские нашли в Ивановской области мужчину, обокравшего тюменку
Тюменские полицейские нашли мужчину, который обворовал приемную дочь. 62-летний житель Ивановской области с сентября 2017 года по февраль 2018 года жил один в доме приемной дочери в поселке Богандинский, а потом неожиданно уехал. После него пропала стиральная машина и холодильник.
Преступление было совершено в конце февраля. Только сейчас подозреваемого удалось найти. Все это время мужчина по месту регистрации не появлялся. Но, как оказалось, жил в Ивановской области. Сотрудники уголовного розыска выехали в регион и задержали его. Злоумышленник полностью признал свою вину. Он рассказал, что бытовую технику продал, а деньги потратил на личные нужды.
Теперь мужчине предстоит ответить перед законом. На него заведено уголовное дело на основании части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе МО МВД России «Тюменский»