6 Дек. 08:20 2018-12-06T11:27:46+03:00

По количеству новогодних корпоративов Тюменская область вошла в тройку регионов-лидеров в России Фото: Ольга Крыльцова

Больше праздников на предприятиях пройдет только в Татарстане и Башкирии

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Тюменская область вместе с Югрой и Ямалом вошла в тройку лидеров в России по количеству компаний, которые организовано за пределами предприятия отпразднуют новогодний корпоратив. В стране больше таких торжеств пройдет только в Татарстане и Башкортостане. исследование провела компания HeadHunter.

Любопытно, что вместе собираться в кафе, ресторанах или клубах на Новый год предпочитают медики (55%) и юристы (40%). Выездные мероприятия организуют работники сферы добычи сырья (50%), банковские работники и IT-отрасли (47%).

- Половина респондентов рассказали, что корпоративами вне стен предприятия занимается департамент персонала. Ещё 43% заявили, что этот вопрос берут на себя сами сотрудники, и лишь в 5% случаях устраивать праздник помогает внешнее агентство, - отметила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Интересно, что не для всех новогодний корпоратив проходит без последствий: 9% респондентов рассказали, что за неподобающее поведение на празднике сотрудников увольняли. Вот самые яркие примеры, которые описали респонденты со всей страны:

• «Безобразное поведение, неприличные разговоры с руководством»;

• «В ресторане разбил унитаз)) уронил фонарный столб на входе в ресторан, устроил драку с посторонним зашедшим в ресторан»;

• «Врач напился и врезал начальнику»;

• «Дама напилась, разделась, приставала к сотрудникам»;

• «Девушка провела ночь с руководителем»;

• «Драка с коллегами, которая переросла в погром»;

• «Руководителю не понравилась шутка в свой адрес, подготовленная сотрудником совместно с ведущим»;

• «Сотрудник попытался украсть сумку коллеги, заметили, остановили, после корпоратива уволили»;

Еще доля респондентов призналась, что компания проводить новогодний корпоратив отказалсь. Чаще всего об этом рассказывали представители рабочих профессий и автомобильного бизнеса, реже всего - специалисты «Высшего менеджмента», «Закупок» и «Маркетинга». Эксперты также отметили, что в целом без праздника на работе в этом году останутся 23% россиян, это на 6% больше, чем год назад.