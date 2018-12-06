В Ишимском районе рабочего раздавило 2-тонным автопогрузчиком

СЕГОДНЯ 07:28 2018-12-06T07:30:17+03:00

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В Ишимском районе выясняют все обстоятельства гибели рабочего на заводе по глубокой переработке зерна. Трагедия произошла 3 декабря при погрузочно-разгрузочных работах.

Предваритиельно установлено, что во время движения вилкового автопогрузчика по грунтовой дороге два мешка с сульфатом аммония, весом 880 кг. каждый, раскачались и автопогрузчик начал падать. 53-й водитель выпрыгнул из автомобиля и попытался отбежать. Но не успел. Автопогрузчик, весом 2,5 тонны упал на него и раздавил. Рабочий скончался на месте.

По данному факту Ишимским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело на основании ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). На предприятии уже изъята вся документация, допрашиваются должностные лица завода и очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.