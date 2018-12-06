6 Дек. 06:52 2018-12-06T14:27:25+03:00

Об авариях на теплосетях тюменцев призывают звонить, а не писать в соцсетях. Фото ТК "Тюменское время"

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Жителей Тюмени при авариях на теплосетях призывают не писать в соцсетях, а сразу звонить на круглосуточную линию 45-15-20, на единый номер 112 или в диспетчерскую службу УСТЭК.

- Звонок - это мгновенная реакция, а в интернет-пространстве ежесекундно люди не сидят, - пояснил технический директор УСТЭК Павел Божуков. - В конце дня посмотрят, если есть парение - поставят его себе на проверку, диагностику. Но в плановом режиме. А при выходе воды на поверхность ремонтировать нужно сразу и ничего надежнее звонка по телефону пока не придумано.

Коммунальщик отмечают, что в зимнее время самой частой причиной порывов является резкое изменение параметров теплоносителя. Это случается, когда начинаются морозы и аварийные бригады решают проблему в течение суток.

При этом мешающий транспорт будут убирать эвакуаторы, подчеркнули в УСТЭК.