2018-12-06T06:56:01+03:00
Общество

Об авариях на теплосетях тюменцев призывают звонить, а не писать в соцсетях

Сообщение по телефону позволит оперативно отреагировать на ситуацию
Маргарита КАЛИНКИНА
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Об авариях на теплосетях тюменцев призывают звонить, а не писать в соцсетях. Фото ТК "Тюменское время"Об авариях на теплосетях тюменцев призывают звонить, а не писать в соцсетях. Фото ТК "Тюменское время"
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Жителей Тюмени при авариях на теплоетях призывают не писать в соцсетях, а сразу звонить на круглосуточную линию 45-15-20, на единый номер 112 или в диспетчерскую службу УСТЭК.

- Звонок - это мгновенная реакция, а в интернет-пространстве ежесекундно люди не сидят, - пояснил ехнический директор УСТЭК Павел Божуков. - В конце дня посмотрят, если есть парение - поставят его себе на проверку, диагностику. Но в плановом режиме. А при выходе воды на поверхность ремонтировать нужно сразу и ничего надежнее звонка по телефону пока не придумано.

Коммунальщик отмечают, что в зимнее время самой частой причиной порывов является резкое изменение параметров теплоносителя. Это случается, когда начинаются морозы и аварийные бригады решают проблему в течение суток.

При этом мешающий транспорт будут убирать эвакуаторы, подчеркнули в УСЭК.

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